Las manifestaciones del 1 de mayo cargadas de razón

Se han vuelto a celebrar, las manifestaciones del Primero de Mayo. Con participación discreta si pensamos en la que está cayendo a nivel económico y en las dos velocidades de salida de la crisis. En reivindicación de empleo digno, pensiones dignas y aseguradas para el futuro y salarios decentes que permitan vivir. Porque la crisis provocó una rebaja drástica en las condiciones laborales y las perspectivas sociales que no se acompañó de sacrificio alguno para la clase política y las grandes empresas. Sectores como el bancario, detonante de los recortes y los rescates, han solventado el problema con fondos públicos a costa de servicios esenciales y recortando trabajadores y condiciones laborales en el sector y ese es el mayor ejemplo de las dos velocidades que padecemos y no permiten arrancar a nivel económico. Las reivindicaciones laborales de ayer piden en realidad un cambio de políticas que es positivo para todos. Reindustrialización de Galicia y dignificación de las condiciones de vida y recuperación de derechos para que siga la rueda que rueda, la del consumo, la estabilidad que hace que los jóvenes no emigren. La que hace que este sistema se mueva todos los días.

Sería un rasgo de inteligencia y preocupación por el conjunto del país ir a un cambio de políticas reales. No es la primera vez que pasa en la historia. Aunque sabemos que a nivel económico todo está condicionado por un contexto global los gobiernos pueden y deben incidir en el rumbo de cada país algo que no hace apenas el gobierno Rajoy. El vídeo es una entrevista al Nobel de Economía Paul Krugman sobre el libro "El Capital del siglo XXI" de Thomas Piketty subtitulada al español.