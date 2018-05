Adrián: "Hay que jugarse la vida en Vigo por nosotros y por el escudo"

El Deportivo busca acabar con dignidad una temporada para el olvido. El equipo coruñés, ya descendido a Segunda, espera dedicar a la afición una intrascendente victoria en el derbi frente al Celta. "Hay que dejarlo todo en el campo. Hay que jugar como si nos jugasemos la vida. Por nosotros, por el escudo y por todo. El equipo ha ido de menos a más", explicó Adrián López.

Lejos de hacer autocrítica, Adrián Lopez destacó el buen trabajo de Seedorf y se quejó de la falta de fortuna del equipo en varias fases del campeonato. Una vez consumado el descenso, el jugador habló de cómo se sentía tras confirmar su segunda pérdida de categoría en A Coruña. "Dos desgracias muy grandes que me han tocado vivir aquí. No era mi pensamiento. Me deja una pena tremenda", señala Adrián.

El delantero, cedido por el Oporto, regresará a final de temporada a Portugal. No se moja sobre su continuidad en A Coruña, dónde dice "siempre haberme sentido como en casa". "Para mí ha sido un grandisimo orgullo haber vuelto al Depor. No sé muy bien lo que va a pasar. Allí los veranos suelen ser complicados.

No se mojó tampoco a la hora de recomendar la continuidad de Clarence Seedorf en Segunda."Todos hemos visto que con su llegada hemos conseguido ser un equipo mas sólido e intenso. Lo que no habíamos logrado en todo el año", finalizó.