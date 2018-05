Horas cruciales para la llegada del director deportivo

El Deportivo vive horas intensas en la negociación por el nuevo director deportivo. La intención del club es que la próxima semana se active la maquinaria para diseñar la temporada en Segunda y para eso necesita ya un responsable del área deportiva. Tres son los nombres encima de la mesa del club: Carmelo del Pozo, encuadrado en la estructura del Levante; Luis Helguera (libre tras su paso por Las Palmas) y un tercer nombre que o ha trascendido pero que diversas fuentes identifican con Lalo Arantegui, actual responsable de la dirección deportiva del Zaragoza.

El Deportivo intensifica los movimientos por Carmelo del Pozo, que en la actualidad pertenece al Levante. Gran conocedor del mercado nacional, su llegada a A Coruña tiene un obstáculo: una cláusula de rescisión de 500.000 euros que el Deportivo no se plantea pagar. Durante las próximas horas seguirán las negociaciones entre ambas entidades, aunque desde Valencia descartan que Carmelo del Pozo vaya a salir libre, viendo factible un rebaja en dicha indemnización. Las próximas horas resultarán claves, ya que tanto Levante como Deportivo desean cerrar el asunto cuanto antes. En A Coruña quieren que en la comparecencia de la próxima semana del presidente Tino Fernández sea presentado el nuevo director deportivo. El Levante tiene previsto celebrar mañana un Consejo de Administración que tendrá en la dirección deportiva su principal punto del orden del día. La intención de los Orriols es reforzar el departamento de Carmelo del Pozo, pero la situación puede dar un giro radical si se confirma su salida rumbo al Deportivo. Ese es el motivo por el que la entidad presidida por Quico Catalán pone prisa para buscar una solución inmediata.

A la espera de la negociación estarían los otros nombres de la lista, conscientes de que una posición de fuerza del Levante solicitando la cláusula, puede provocar que el Dépor se decante por cambiar de objetivo.

La llegada del director deportivo será el primer paso que del club en el diseño de la próxima campaña. El responsable de esa parcela tendrá como primera misión entrevistarse con los jugadores de la plantilla para conocer cuáles son las intenciones de cada uno de ellos. El Deportivo no quiere retener a ningún jugador que no se sienta implicado en el objetivo del ascenso. Aun no se ha hablado de manera formal con ningún futbolista pero el criterio inicial parece claro: abrir la puerta a todos los que tengan dudas o no deseen jugar en Segunda División.