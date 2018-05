Ferreiro reitera la necesidad de revisar los convenios de 2004

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, reitera su invitación a Xunta y Fomento a sentarse a negociar el diseño de la fachada marítima. El Concello retoma la propuesta lanzada a las dos administraciones en octubre pasado para hablar entre todos de la necesidad de revisión de los convenios urbanísticos de 2004.

Ferreiro ha coincidido en un acto con el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que insiste en que el organismo provincial no entrará en la compra de los terrenos, como propone el presidente Feijóo. Reitera que la Diputación no tiene competencias en esa materia. Estudiará su aportación económica una vez esté acordada la forma de diseño y planificación de los muelles, antes no. González Formoso.

La portavoz nacional del BNG ha presentado una pregunta urgente en el Parlamento sobre el futuro de los muelles interiores de A Coruña. Ana Pontón considera que con su protocolo, la Xunta y Fomento "han vendido la moto de que es un gran negocio utilizar dinero público para que unos terrenos que ya son públicos sigan siendo públicos.