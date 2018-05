Comunión equipo-afición en el adiós

Se torció el idílico camino del Santiago Futsal en la historia reciente del prestigioso trofeo autonómico. Después de alzar dos Copas de Galicia consecutivas (Santiago 2016 y Pontevedra 2017), esta tarde no pudo llegar la tercera tras un encuentro disputado hasta el final ante Pescados Rubén Burela. Los de A Mariña hicieron valer las cuatro dianas que anotaron en el primer acto para llevarse el título de mejor equipo de Galicia en el año 2018. Nada que reprochar a los de Santi Valladares, que tiraron de honor, casta y orgullo hasta los últimos segundos en los que redujeron la distancia al definitivo 4-3. Hubo ocasiones para algo más, pero esta temporada todo parece negado al equipo compostelano.

Armando anotó el primer tanto de la final a los 4 minutos, y otra vez en esta Final Four, tras saque de esquina y remate dentro del área. La euforia blanca apenas duraría dos minutos, pues un tiro lejano de Hélder puso la igualada en A Malata. Renato tomó el testigo del 7 naranja solo dos minutos después, y con un chut desde el exterior del área adelantó a los suyos por primera vez en la final.

Volvió a ver puerta Renato en el 10' para aumentar la cuenta de los de A Mariña y complicar, y mucho, la final para la escuadra blanca. Con el 3-1 favorable para los intereses de Pescados Rubén Burela, estos no dejaron de intentarlo, incluso con portero-jugador. Los de Santiago, intentando sacudirse de la posesión naranja, llegaron con peligro en acciones de Hugo Sánchez y Catela, que Edu despejaba a la esquina para salvar a los suyos. En el 17' llegó el duro varapalo que supuso el cuarto tanto de los de Juanma Marrube, firma de Hélder.

Sin nada que perder, salieron los de Santiago con juego de cinco desde los primeros instantes de juego del segundo acto. Una tras otras, se sucedieron las acciones ofensivas del Santiago Futsal. Álex Verdejo logró ver puerta en el 25' con un disparo potente desde la izquierda, desde 15 metros, imparable para el meta naranja Edu. Con el 4-2 los de Santiago dieron un paso más en el partido y confiaron en la remontada. Se sucedieron las ocasiones con buenas combinaciones en juego de cinco, que remataban Álex Verdejo desde 15 metros, Armando y Antonio Diz al segundo palo e incluso Catela con disparo rasos ajustados a la izquierda. Pero en todas ellas encontraron al meta Edu como su peor enemigo. Pope salvó con la cabeza el remate en boca de gol de Armando y otro jugador naranja despejó en la misma línea de gol, el tanto santiagués. Se sucedían los segundos en A Malata y el gol que pusiera el partido de cara para la escuadra blanca no llegaba. Y cuando llegó ya era tarde. Antonio Diz puso el 4-3 con 10 segundos de margen. En la última jugada pudo llegar el gol: saque de Iago Barro en largo, el balón lo peina lo justo con la cabeza el jugador lucense, e esférico se marchó rozando el palo y final del partido.

La XXVII Copa de Galicia, primera disputada en eliminatoria Final Four, se la llevó el conjunto lucense Pescados Rubén Burela.

Ficha del partido

Pescados Rubén Burela: Edu, Chus, Pope, Cora y Renato -cinco inicial- Matamoros, Víctor, Hélder, Colacha y Héctor.

Santiago Futsal: Iago Barro, Álex Verdejo, Santi, Catela y Med -cinco inicial- Armando, Alex Velasco, Isma, Alex Diz, Hugo Sánchez y Antonio Diz.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de Galicia celebrado en el Pabellón de A Malata con una asistencia aproximada de 500 personas.

Árbitros: Martínez Torres y Cid Bragado. Amonestaron con tarjeta amarilla a Matamoros y Hélder por parte del Pescados Rubén Burela; y a Álex Verdejo por parte del Santiago Futsal.

Goles: 0-1 min.4 Armando; 1-1 min.6 Helder; 2-1 min.8 Renato; 3-1 min.10 Renato; 4-1