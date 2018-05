'Lectura'



Con este convencimiento me he despertado una de estas mañanas. Escucho en la radio la adaptación que el grupo de música Radio Futura hizo del poema de Edgar Allan Poe, Annabel Lee. Un día como hoy se merece una programación especial. Me pongo a pensar en los libros que han marcado mi vida y casi se me hace tarde.

Llego al trabajo, donde compruebo que ya están en marcha las actividades que habíamos programado para este lunes. Es fácil estando rodeada de personas apasionadas por su trabajo y que generosamente aportan ideas y su dedicación para llevarlas a la práctica. A media mañana recibo una llamada para preguntar si quiero elaborar una contribución para un medio de comunicación. Sí, claro -respondo-, yo también quiero aportar hoy mi granito de arena.

Soy bibliotecaria de formación y por vocación, trabajo en la Biblioteca de la Universidad de Huelva y escribo estas líneas porque hemos celebradoel el "Día del Libro". Una mirada atrás para comprobar que desde el III milenio a.C. el destino de los libros y las bibliotecas caminan juntos. Y seguiremos en ello aunque cambien los soportes: desde las tablillas de arcilla y madera, pasando por el papiro, el pergamino, el papel, los libros electrónicos tal y como los conocemos hoy en día y hasta donde nos lleve el futuro. Estoy convencida que seguirá habiendo libros, bibliotecarias, bibliotecarios y personas lectoras que se acercarán tanto a la biblioteca física como a la virtual. Una curiosidad, el libro más antiguo en la colección de la Universidad de Huelva es la obra "Corpus iuris civilis cum accursii commentariis" de Justiniano I, publicada en 1521 ( accesible para su consulta en el repositorio institucional Arias Montano) y uno de los últimos que hemos pedido es "Circular Business Models Developing a Sustainable Future" de M. Larsson publicado en febrero de 2018. A pesar de que hay casi cinco siglos de diferencia entre los ejemplares, ambos están disponibles en la Biblioteca.

En la visión de nuestra Biblioteca recogemos que queremos ser un referente claro en el seno de la Universidad y en la sociedad onubense, para el apoyo al aprendizaje y la docencia, y la difusión de la información científica, aportando conocimientos, técnicas, y la experiencia de nuestros profesionales. Queremos satisfacer las necesidades no sólo de los miembros de la comunidad universitaria, sino también de aquellas personas que precisan una actualización continua y permanente de sus conocimientos a lo largo de toda la vida. Y todo ello sin perder de vista el compromiso de nuestra institución con la defensa de la formación del espíritu crítico y de la democratización de la información en la que los libros y la biblioteca son pilares básicos.

El fomento de la lectura, o como escuché recientemente a un colega, de "las lecturas", está entre los objetivos de cualquier biblioteca, y como no podía ser de otra forma, también de las universitarias. Desde la Universidad, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se definen planes o estrategias con este fin. Algunas de las últimas actividades realizadas, muestra de nuestro compromiso en esta línea, son las exposiciones bibliográficas, las selecciones temáticas combinando la biblioteca física y la virtual, las lecturas públicas y las campañas en el blog así como en las redes sociales.

Además, como entusiastas de los libros, nos gusta unirnos a la celebración del día 23 de abril. Este año hemos instalado un panel en la entrada de la Biblioteca Central para recoger el título del libro favorito de aquellas personas que nos visitan y que quieran compartirlo, y otro panel virtual, para todas aquellas que lo hacen a través de las redes sociales. Asimismo, hemos preparado un punto de lectura muy especial que se reparte en los diferentes puntos de servicio, dedicado a conmemorar, por un lado el Día del Libro y por otro, el Día de la Tierra. Somos también una Biblioteca Verde.

Antes de finalizar me gustaría recomendar la entrada del blog "Día del libro en la BUH" donde las compañeras han recogido el origen, la finalidad y algunas reflexiones sobre esta celebración. Y por último, comparto esta frase de María Moliner, bibliotecaria y filóloga, autora del "Diccionario de uso del español": " La educación es la base del progreso; considero que leer es un derecho incluso espiritual y que, por tanto, cualquier ciudadano en cualquier lugar tiene que tener a mano el libro o los libros que deseara leer" ( Universo Abierto. (2017). El derecho a leer según María Moliner ).

Sigamos disfrutando de los libros, hoy y todos los días del año. Nos vemos en la Biblioteca.