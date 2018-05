'El apeadero'

El próximo jueves pasará a la historia la vieja estación de Huelva-Termino (ese ha sido su despectivo e ilustrativo nombre durante muchos años). Recuerdo cuando perdimos la estación de "Zafra", por la misma razón que ahora perderemos la de "Sevilla". En ambos casos, los ensanches que Huelva ha ido necesitando, unidos a líneas que las administraciones han decidido ir dejando obsoletas, han terminado con toda una historia ferroviaria de Huelva. Porque no nos engañemos, no es este apeadero la estación que verá llegar al AVE. Huelva nunca tendrá AVE, ni tampoco es probable que, en el medio plazo, disponga de una comunicación ferroviaria digna, frecuente y rápida con Sevilla, es decir, con el resto de España. Huelva ha sido olvidada, engañada, año tras año, por todas las administraciones, como ocurre ahora. A nadie, excepto a nosotros, los ciudadanos de Huelva, le interesa el progreso de nuestra provincia; solo existimos para prestar nuestras playas, nuestra sierra, nuestro Andévalo, nuestra campiña o nuestro Condado a quienes conocen sus bondades y son capaces de superar los obstáculos de unas comunicaciones obsoletas e indignas para visitarnos. Como decía mi amigo y compañero Juanjo Garcia del Hoyo, Huelva no existe.

Y así seguirá siendo si el jueves acudimos como palmeros a la anunciada inauguración del apeadero. Huelva no merece ese trato, por ello, el ministro merece nuestras más enérgicas muestras de desaprobación. Ningún onubense que se precie debería acudir el jueves, salvo para manifestar la más profunda repulsa al trato recibido año tras año, legislatura tras legislatura.

Nos condenan al ostracismo, a la pérdida de oportunidades de negocio. Nos seguirá costando sacar nuestras preciadas mercancías por carretera, solo nos visitarán quienes tienen la paciencia y la resignación de llegar mal y tarde, porque saben la maravilla que les espera. Sin comunicaciones dignas, Huelva está condenada; si no hacemos nada, nosotros habremos sido responsables de haber firmado la sentencia.