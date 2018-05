Alfonso Molina: "Es una cuestión administrativa y no es el momento de dimitir"

El teniente de alcalde de Ibiza, Alfonso Molina, en su primera aparición pública ha defendido en Hoy por Hoy los cursos de formación subvencionados con fondos públicos realizados por sus empresas y habla de "desacuerdos" con la administración a la hora de justificar los costes..De hecho ha desvelado que no solo hay un expediente, "hay más" ya que durante las últimas décadas ha hecho cientos de cursos.

Molina explica que hay más casos en los que el SOIB reclama dinero a su empresa "este expediente concreto de los 20.000 euros no se cual es dentro de todos los expedientes que tenemos, porque hay muchos que se han hecho a lo largo del tiempo". Destaca que en algunos casos "hemos recibido expedientes de liquidación y se ha liquidado con la Conselleria y si toca hacerlo se tendrá que hacer ahora, sin aceptar en absoluto juicios de valor".

Un momento de la entrevista en Hoy por Hoy / Cadena SER

El teniente de alcalde Vila no habla de una cifra concreta "no te sé decir pero hay más reclamaciones y la cantidad es importante, pero estamos hablando de cursos de varios años" . Deja claro que "no podemos aceptar de ninguna manera que no se acepte que se han hecho estos cursos y que no se acepte que los alumnos han ido a clase y que no se acepte que evidentemente hay unos costes en los que se incurrió para realizarlos. No lo vamos a aceptar y recurriremos, lógicamente".

Sobre las acusaciones que se hacen desde el SOIB de un posible fraude dice que "esto es un juicio de valor, no es información y defenderé que no se hizo así y lo haré en la vía administrativa". Molina apunta que "esto es muy sencillo, hay una serie de cursos que se realizaron, hay una serie de alumnos que han ido a clase, hay una serie de profesores que han impartido su formación y por eso la empresa presenta unos costes a la consellería". A partir de aquí destaca que "si se acepta llegamos a una liquidación, en caso de que no sea así lo debatimos y lo discutimos administrativamente".

El teniente de alcalde de Vila asegura rotundo que "no se hincharon los costes, era el valor de mercado, entre toda la normativa que tiene la consellería en la Ley de Subvenciones habla siempre de valores de mercado".

No habra dimisión "de momento"

Molina reconoce que ha contemplado todos los escenarios en relación a su posible dimisión pero considera que ahora no es el momento. Asume que la situación actual "no es buena, siempre he tenido en la cabeza que si en un momento dado las cosas no iban como deberían ir y de hecho así lo recoge el Código Ético de mi partido que he firmado, nunca he dudado de que si en un momento dado tengo que dar un paso atrás lo daré, pero lo daré cuando yo crea que tengo que darlo".

Caso Eivissa Crea

Sobre la investigación judicial abierta por el caso Eivissa Crea, en la que figura como investigado, asegura que "estoy tranquilo no, lo siguiente, porque si alguien sabe lo que yo hice de este proyecto y de lo que no hice que es casi tan importante soy yo, por eso lo tengo 'archiclaro'".

Molina se ha reunido esta mañana con el equipo de gobierno para dar las explicaciones sobre este asunto. Nadie le ha pedido su renuncia, ni los miembros de su partido ni los de Guanyem.