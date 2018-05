"Queremos romper la dinámica y terminar con esta pesadilla"

El capitán del Xerez CD, Isra, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos para analizar la actualidad del equipo xerecista en una semana marcada por el duro golpe sufrido el pasado fin de semana con el fallecimiento de ‘Matarratas’ y la derrota en Guadalcacín. “Estamos bastante afectados, la noticia nos llegó el mismo domingo por la mañana antes del partido y yo al principio pensé que era una broma. Estuvimos en estado de shock”.

A pesar de que este fue un detonante importante, para Israel no fue el único factor que influyó en la derrota. “Es cierto que te afecta, pero no podemos echarle toda la culpa a esto. No nos queda otra que ganar el domingo, que es a vida o muerte. Queremos romper la dinámica y terminar con toda esta pesadilla. Veo al equipo muy bien físicamente, pero no estamos teniendo la fortuna en los partidos”.

El capitán tenía claro que la permanencia hay que dejarla amarrada este fin de semana. “No podemos buscar excusas. Tenemos que ganar el domingo, salir a muerte y acabar con esto cuanto antes”. El equipo se entrena hoy, miércoles, en Los Cedros y el jueves y viernes en El Torno, donde se disputará el último partido del equipo azulino en casa, ante el San Roque de Lepe.