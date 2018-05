"Cuando me llamó el Arcos no me lo pensé"

El Arcos CF estrenará entrenador por cuarta vez esta temporada en el partido del próximo domingo ante el Castilleja. Pepe Bermúdez ha sido el elegido para sustituir a Mariano Suárez para los dos partidos que quedan de aquí a final de temporada. El técnico afronta su segunda etapa en el club después de que ya estuviera sentado en el banquillo hace dos temporadas. “No me lo pensé mucho cuando me llamaron el domingo. Dejé buenas amistades en Arcos, pasé un año muy bonito y muy bueno y no podía decirles que no en un momento tan delicado”.

El técnico llegó a un acuerdo rápidamente con el Mérida, el club en el que desempeñaba funciones de segundo entrenador, para volver y, tras un entrenamiento, dice haberse encontrado un grupo decaído. “El grupo es consciente de que no es normal la racha que llevan, pero les dije que no vale de nada lamentarse. Tenemos que intentar trabajar estas dos semanas para sacar esta situación adelante. Solo vale trabajar”.

Bermúdez ha declarado que ha podido ver al equipo varias veces durante la temporada, pero que no se ha mostrado del todo convencido con el rendimiento del equipo. “El equipo no ha rendido lo que se esperaba, eso lo dice la clasificación, no lo digo yo. La intención mía es exprimirlos para que todos den muchísimo más. Tengo que intentar que individualmente cada uno de el máximo y que así se refleje en el grupo”.