"Los sindicatos no sirven para nada ni representan a nadie". "No tienen fuerza en las empresas". "Son organizaciones arcaicas y parasitarias". "Ser sindicalista es un chollo". "Los liberados sindicales son unos vagos que viven de las subvenciones y no dan golpe".

El odio feroz de la derecha a los sindicatos rebrota cada 1 de mayo con falacias como las que acaba de escuchar. El sindicalismo es el gran enemigo del progreso, nos dicen los apóstoles del neoliberalismo. ¿Y por qué ese odio? Porque el neoliberalismo detesta encontrarse obstáculos en su paseo militar.

Los sindicatos se han quedado anticuados, es cierto. Usan algunas teorías obsoletas y deberían revisar algunos mecanismos de acción. Pero no tienen por qué cambiar más que el resto de la sociedad balear. Los partidos también se han quedado “viejunos”. Y muchas empresas siguen con parámetros de la primera revolución industrial. Medios de comunicación, jueces, periodistas… incluso usted y yo debemos cambiar para adaptarnos a la nueva realidad.

Los sindicatos son trabajadores organizados para defender y proteger sus intereses y derechos laborales. Y eso los hace y los hará imprescindibles.

El día que falten, los echaremos todos de menos. Hasta los neoliberales.