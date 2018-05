Los hosteleros de Murcia echan la persiana este sábado coincidiendo con el WARM UP

Unos doscientos establecimientos cierran en protesta por la nueva normativa anti ruido del Ayuntamiento. "Es una decisión difícil pero no nos queda otra", dice Jesús Jiménez, presidente de Hostemur.

No han calculado las pérdidas que supone este cierre, no les preocupa porque aseguran que es una dura decisión que se ven obligados a tomar "preocupados por el futuro". Y es que los hosteleros quieren que Murcia siga siendo como es, y critican que el Ayuntamiento no les da alternativas ni atiende a sus peticiones ni a las soluciones que han propuesto.

Desde Hostemur piden perdón por anticipado a los murcianos por este cierre patronal que va a dejar este sábado al centro de Murcia sin bares y locales de hostelería abiertos, y les piden que se solidaricen con ellos y no vayan en ese dia a ningún local.

La decisión se ha tomado por unanimidad por el sector, en el que tanto socios de Hostemur como los que no lo son, se han sumado al 'persianazo'.

Con respecto a la celebración del WARM UP, los hosteleros tranquilizan diciendo que no se dejará desabastecidos a los visitantes a este festival, pues dentro del recinto sí habrá servicio de hostelería ese sábado. Y reiteran que no se pretende dañar a este festival, ni es una pataleta o una amenaza, como arguyen desde el consistorio.

Los hosteleros quieren que se revise el informe del mapa de ruidos, que consideran que está equivocado, y piden alternativas al consistorio para que "esta ciudad siga siendo como es".

La medida de presión supondrá el cierre de bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad de Murcia, así como una concentración a las 12,00 horas del mismo día en un emplazamiento aún por determinar, y que está a la espera de ser autorizada por la Delegación del Gobierno.