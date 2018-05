La Ley de las ITV vuelve a la Asamblea

Han votado a favor de los dos miembros del PP y la presidenta, Rosa Peñalver, en representación del PSOE, mientras que los representantes de Podemos y Cs han votado en contra.

Fuentes de la Cámara han señalado a Efe que si la primera vez no se admitió a trámite porque los servicios jurídicos señalaron que no debe hacerse cuando ya se ha debatido en el mismo periodo de sesiones otra iniciativa similar, el reglamento de la Cámara "no prohíbe" que se haga.

El artículo 44.b señala que si hay iniciativas reiterantes con las que ya están en tramitación o sobre las que la Cámara se hubiera pronunciado ya en el mismo año legislativo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, decidirá sobre la calificación y admisión o no a trámite.

Peñalver ha indicado que en la legislatura vigente ya se ha producido un precedente en el que la Mesa admitió a trámite una iniciativa similar a una ya debatida en la Cámara en el mismo periodo de sesiones.

Ha añadido que en la primera votación fue partidaria de remitir la situación de esta norma a la Junta de Portavoces, donde el PP y el PSOE tienen mayoría.

En un comunicado, el diputado de Cs Miguel López-Morell ha lamentado que ambos partidos "no hayan respetado" los informes de los servicios jurídicos de la Asamblea, lo que demuestra que "el fin justifica los medios".

"En su interés desmedido por adjudicar las ITV a la carta, ni siquiera respetan los informes de los letrados de la Asamblea, que el pasado 10 de abril no admitieron a trámite la proposición de ley", ha apuntado quien ha considerado "curioso" que Peñalver "votara a favor del informe" en la primera ocasión y hoy lo haya hecho "en contra", mientras que el PP se abstuvo la primera vez.