"Cuns cantos profesores por banda, vento en popa e a toda mecha…". Baixo este lema surde a promoción do Conservatorio de Música cidade a través. ¿De qué Maneira? Xa dende abril e tamén hoxe e e mañá profesores deste espazo están visitando colexios de Ourense para achegar o seu traballo aos rapaces e rapazas. Xa nos primeiros días desta actividade, martes e mércores da pasada semana, chegaron a máis de 600 escolares, con idades comprendidas entre os 6 e os 11 anos.

O teñen claro: As sorpresas no poden rematar ainda e tanto hoxe como maña dende un indio, a unha pantera, pasando por algún pirata ou mesmo Mary Poppins poden invadir calquera cole e en calquera momento.

A finalidade e dar a coñecer o conservatorio e máis agora que os días 22 e 24 deste mes de maio, as 6 da tarde, terán lugar as Xornadas de Portas Abertas. O único preciso para acudir e facer unha inscición previa do 7 ao 15. Nesta actividade haberá: Visita guiada polo centro e concerto presentación de instrumentos e sesións teórico-prácticas en 4 grupos, eso xa os días 5, 6 e 7 de xuño.