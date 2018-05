El Gobierno no valora las declaraciones de Catalá

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha indicado que el Ejecutivo foral, que ejerce la acusación popular, está "centrado" en preparar el recurso a la sentencia dictada a los cinco integrantes de 'La Manada' y en presentarlo, ya que, ha dicho, se trata de una sentencia "muy injusta".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha señalado, sobre las declaraciones el lunes del ministro Rafael Catalá acerca del juez que emitió el voto particular, que el Gobierno no las ha valorado. "No tenemos nada que decir sobre estas declaraciones y de otras que han venido de la mano de aquellas", ha comentado.

La portavoz ha insistido en que están "centrados" en acabar el recurso a la sentencia y en presentarlo. "Es lo que nos interesa, recurrir esa sentencia, que es muy injusta", ha aseverado.