Las horas de religión dividen al cuatripartito

EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra han registrado una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para establecer que la asignatura de religión y sus alternativas tengan la carga lectiva mínima establecida en la normativa de ámbito estatal.

La iniciativa no cuenta con la firma de Geroa Bai, socio del cuatripartito, que considera junto con el Gobierno de Navarra que "no se dan las condiciones" para dar cumplimiento a esta medida, según han explicado EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, que han afirmado que sus socios no han dado más explicaciones al respecto.

De aprobarse esta ley, la asignatura de religión pasaría en Educación Primaria y en Educación Secundaria de dos sesiones semanales a una, y en Bachillerato, donde es asignatura optativa, de tres a una. Estos cambios entrarían en vigor en el curso 2018-2019.

Los tres grupos han advertido a Geroa Bai de que este asunto estaba previsto en el acuerdo programático suscrito por el cuatripartito y "como tal se debe hacer, sencillamente porque así nos habíamos puesto de acuerdo". Al mismo tiempo, han confiado también en que el PSN respalde la iniciativa.