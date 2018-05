Puche: “El del sábado es el partido más importante del año”

La entrenadora del SUPER AMARA Bera Bera ha atendido a la prensa en la previa al importante partido del sábado a las 18:00h en el Polideportivo de Bidebieta ante el Aula Valladolid.

En nuestro tejado. "El del sábado es el partido más importante del año. Nos han lanzado el balón y lo tenemos en nuestro tejado. Si conseguimos sacar los dos puntos las cosas se pondrían muy de cara afrontar la última renta de la liga, el partido es fundamental y vital para nosotras".

Equipo correoso. "El Aula es un equipo muy difícil y correoso, no se ajusta a lo que mejor dominamos nosotras. Contra ellas nos cuesta sacar el resultado adelante y nos va a poner las cosas dificilísimas. El hecho de que nos ganasen en la ida (34-32) y en la Copa tuviésemos que remontar una renta de 8 goles supone una motivación extra".

Claves para ganar al Aula. "Lo más importante es que tengamos muy claro como tenemos que defender ante ellas. Tienen 2-3 jugadoras que marcan mucho el ritmo del equipo, hay una de ellas que está demostrando durante toda la temporada que está a un nivel muy fuerte. En eso estamos trabajando, intentar reducir sus virtudes. Es un equipo atípico, pero creo que nosotros tenemos un pelín algo más de riqueza tácticamente hablando".

La baja de Elke Karsten. "Es una baja muy importante para nosotras. En la Copa de la Reina nos costó mucho sin ella. No son lloros ni quejas, pero con todo lo que significa para nosotras fue muy dura su ausencia. Tiene el ligamento de la mano roto y no puede agarrar el balón. Ella tenía muchas ganas de recuperarse, más ganas que yo incluso, pero no puede ser".

Llamamiento a la afición. "Hago un llamamiento a la afición que venga a disfrutar, las chicas lo van a agradecer la presencia de todo el mundo. El ánimo, el apoyo, el empuje de tantísimo tiempo de trabajo puede ser determinante. Venimos muy tocadas psicológicamente de la Copa, pero estas chicas se merecen estar en lo más alto de la liga y nosotros lo que les podemos ofrecer seguro es un disfrute y espectáculo".