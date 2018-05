La Real Sociedad cree en Europa. De forma inesperada ha recibido un caramelo que pensaba estaba ya en la puerta de otro colegio, pero no en el suyo. Aunque la llegada de Imanol Alguacil, y su impresionante racha, lo ha devuelto a la puerta de Anoeta. Y no está dispuesto a volver a dejarlo escapar. "Se nos ha abierto de nuevo la puerta de Europa y no queremos cerrarla", dice Diego Llorente, el central de la Real, en el programa SER DEPORTIVOS GIPUZKOA de la Cadena SER.

Para ello, es vital ganar en Sevilla. Todo pasa por el partido de este viernes en el Sánchez Pizjuán contra el equipo sevillista, en el que redebutará Joaquín Caparrós. Se trata de una empresa harto complicada, por la entidad del rival, el escenario y el contexto, con un técnico que vuelve a a casa y que ha insuflado optimismo a una plantilla de gran calidad, pero claramente en depresión. Pero todo eso da igual, para la Real es como un premio que no puede rechazar, sobre todo viendo cómo estaba hace un mes. Es algo inimaginable. "Llevo diciendo hace tiempo que la liga este año es muy cambiante de una jornada a otra, sobre todo en el puesto séptimo, y ahora estamos cuatro equipos peleando por esa posición, y todo pasa por hacer un buen partido en Sevilla que nos pueda hacer seguir con opciones de cara a esa lucha. Parecía complicado, pero lo tenemos ahí", insiste Llorente.

Para el central madrileño de la Real, el partido en Sevilla será muy complicado, pero recuerda que no les queda otra opción que salir con todo a ganar. Porque se otra manera ya no podrán pensar en Europa. "El mister nuestro lo conoce bien, porque coincidió con él en su etapa de Villarreal, así que tiene toda la información del mundo de cómo son sus equipos, y así nos lo ha transmitido. Sabemos que van a salir en todos los niveles a empezar este cambio de etapa con una buena imagen delatne de su afición, pero no nos centramos en eso, sino en que se nos presenta una oportunidad muy buena para seguir vivos de cara a entrar en esa séptima plaza, y es lo único que nos ocupa ahora mismo".

Para conseguir esa victoria indispensable en el Sánchez Pizjuán será fundamental seguir con la misma fortaleza defensiva, porque la Real ha pasado de encajar una media de dos goles por partidos con Eusebio Sacristán a recibir sólo tres goles en los seis partidos que ha dirigido Alguacil al primer equipo realista. "Creo que Imanol ha introiducido pequeños matices, acompañado por supuesto de los resultados que refuerzan la confianza del equipo. En esta etapa con Imanol igual ha fases del partido que estamos más juntos y vamos a la presión de manera más conjunta. No hay grandes cambios, son pequeños detalles", explica Llorente, que espera seguir en el once inicial, aunque nada se lo asegura con las rotaciones que plantea Alguacil. "Yo creo que el mister está haciendo que participemos todos y estamos todos a un nivel muy alto, sabiendo que la competencia es dura, y eso es bueno porque sale beneficiado el equipo. Habla con nosotros, pero lo justo. Yo me quedé fuera el día del Atletico, y no me gusta, pero la mentalidad de todos es que tenemos que luchar para lograr el puesto y aprovechar la oportunidad cuando te llegue".