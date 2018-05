Acomodar-se

Altre símptoma que demostra que els sindicats han perdut peu al carrer és que ahir foren vàries les convocatòries de protesta i manifestació. Això de la unió i la força ha quedat per altres. Està clar que tots coincideixen davant el problema però no davant la solució. I foren manifestacions importants però lluny de xifres com les dels pensionistes i com les de les dones. El carrer està dient als sindicats: s'heu dormit. Esteu apoltronats. A veure si tot el que ha passat fa que espavilen.