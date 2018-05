Respeto a los ciudadanos y al Síndic

Entre las trece administraciones que no responden a los requerimientos del Síndic de Greuges está la de la consellera Mónica Oltra, Igualdad y Políticas Inclusivas. Una situación que resulta " dificilmente sostenible" según el último informe del Síndic, porque no se sabe si es por falta de medios o porque no se organiza bien.

133 quejas tramitadas por esta institución que no han tenido respuesta. Algo llamativo, teniendo en cuenta que la consellera suele dar la cara y en tiempos en los que no gobernaba solía atacar con dureza este tipo de situaciones desde la oposición.

Y algo llamativo también que sea la secretaria autonómica Helena Ferrando, la que salga a decir que la reducción de quejas alcanza el 70%, sin contestar a la crítica del Sindic que es que no hay respuesta a sus requerimientos.

Un silencio feo, que no tiene justificación alguna.