Ivan Buva llega mañana

Hasta última hora de la tarde, y posiblemente bien entrada la noche, la luz seguirá encendida en las oficinas de Valencia Basket. El objetivo desde el comienzo de la semana era cerrar el fichaje de un jugador interior para ayudar al equipo en lo que resta de temporada y los playoffs. En este momento -más que nunca desde el lunes- hay una operación que puede cerrarse. Se trata de la incorporación del ala-pivot Ivan Buva. Tras intentar sin éxito el fichaje de Kyle Wiltjer o Mathias Lessort y después de sopesar otros nombres como Justin Hamilton o Richard Hendrix, el club taronja tiene muy avanzada la llegada del croata.

El fichaje no está cerrado. De hecho, es posible que el jugador llegue mañana a Valencia -al aterrizaje de su avión en el aeropuerto de Manises está previsto para las 12.00- antes de que todo el apartado burocrático esté completo. Su equipo de origen, el IBB Istanbul no ha puesto nada sencilla su salida de Turquía y en las últimas horas del miércoles el transfer todavía no había llegado a La Fonteta. Además, algún fleco legal más relacionado con su agencia de representación sigue sin tener luz verde por parte de FIBA.

En cualquier caso, Txus Vidorreta ya ha alterado los planes previstos para mañana contando con la presencia de Buva. La primera plantilla de Valencia Basket iba a entrenar mañana jueves en sesión matinal, pero el técnico ha cambiado el entrenamiento a la tarde para que el croata pueda ejercitarse por primera vez junto al resto de sus compañeros.

Ivan Buva, nacido en Zagreb el 6 de mayo de 1991, cuenta con experiencia ACB. La temporada pasada formó parte del Retabet Bilbao Basket con el que promedió casi 12 puntos y más de 5 rebotes en temporada regular. Con buena altura para la posición de '4', -es un 2'08-, Buva es un complemento ideal para un '5' como Dubi o Pleiss. Con talento natural para jugar el pick and roll y el pick and pop, tiene una muñeca decente, buenos movimientos al poste y es capaz de generar puntos.