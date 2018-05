El acusado de matar a su expareja en Burgos estaba en busca y captura

El acusado de matar a su expareja en Burgos de una paliza, en la calle durante el pasado fin de semana estaba en busca y captura.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer impuso esta orden el pasado 26 de marzo después de que éste, quebrantase la orden de protección que un juzgado de guardia dictó el 24 de marzo, después de que un día antes la víctima, presentara una denuncia por malos tratos.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, horas después de que el juzgado dictara la orden de protección, el acusado quebrantó supuestamente la orden de protección ya que una patrulla de la Policía Nacional reconoció al presunto asesino y a su víctima juntos en un coche.

Pero la denuncia que la mujer presentó el pasado mes de marzo contra su supuesto asesino no era la primera. En octubre de 2017, la víctima presentó otra contra el que en ese momento, era su pareja, que dio lugar a la apertura de diligencias urgentes por parte del juzgado.

No obstante, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó un auto de sobreseimiento provisional un mes más tarde, el 23 de noviembre, al haberse acogido la víctima a su derecho a no declarar, manifestando su deseo de no ser reconocida por el médico forense y no solicitando una orden de protección, según el TSJ.

El acusado se encuentra desde este martes 1 de mayo en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras una resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Burgos, que ha abierto una investigación por un delito de homicidio, sin perjuicio de una ulterior calificación, y por un delito de quebrantamiento de orden de protección. También indica que el Juzgado se ha inhibido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos.

La mujer, vecina de la zona sur de la capital burgalesa, murió en el hospital sobre las 21 horas del domingo después de ser sometida a varias intervenciones y no poder superar la gravedad de las heridas, causadas por su expareja, en el barrio de Gamonal.