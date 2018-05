“No conocía el pasado de Popeye pero el vídeo ha llegado ya a 186.000 personas”

La polémica continúa instaurada en el Ayuntamiento de Carboneras tras compartir el concejal de Turismo, Pascual Díaz, varios vídeos en sus redes sociales del famoso sicario colombiano John Jairo Velásquez, alias Popeye, “asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria”, tal y como él mismo se presenta. En ellos, el exmiembro del Cartel de Medellín promociona el municipio de Carboneras, sus playas, sus fiestas y su gamba roja (en alusión a la disputa histórica por la denominación de la gamba de la zona con el municipio de Garrucha).

Da explicaciones

El edil del Partido Popular pasó ayer por los micrófonos de la Cadena SER para dar explicaciones y aseguró que “desconocía el pasado” de Popeye, a pesar de que en los propios vídeos el sicario hace un resumen de su trayectoria como “general de la mafia” y habla de que ha sobrevivido “a las guerras de Pablo Escobar, a mis guerras, a los enemigos de Escobar, a mis enemigos y a 23 años y tres meses en las prisiones más duras de la República de Colombia”.

Díaz ha reconocido que Velásquez, asesino confeso de al menos 300 personas, “no es la persona idónea para vender la imagen del pueblo” y que se dio cuenta “de donde me había metido” al ver la repercusión que ha tenido. “A raíz de esto ya he leído sobre él y sobre Pablo Escobar para estar más informado”, confiesa el concejal popular.

A pesar de ello, admite que no había borrado los vídeos (es más, el lunes por la noche añadió uno más a los ya compartidos el viernes) porque “el mal ya está hecho”. No obstante, ya esta misma tarde no se podían ver los vídeos en su perfil personal de Facebook ni en el del bar que regenta. Utilizó de nuevo la red social para explicar que había decidido finalmente eliminarlos.

El tirón mediático de John Jairo Velásquez en las redes sociales, donde cuenta con más de 660.000 suscriptores en Youtube, fue el motivo por el que el concejal le pidió que realizase unos vídeos para que se conociese más Carboneras y su gastronomía. “Tengo amistad con su abogado desde niño y a través de él le pedimos los vídeos”. “Era algo privado, pero la gente empezó a pedírmelo para compartirlo”. De hecho, más de 700 personas ya lo habrían compartido y su difusión ha sido tal que “hemos llevado la gamba roja de Carboneras a más de 186.000 personas en tres días. Hemos hecho una publicidad gratuita para el municipio, yo me quedo con eso”, afirma Díaz.

En el último vídeo que ha compartido el concejal de Turismo, John Jairo Velásquez envía saludos a “mi gran amigo Pascual, el guerrero del Bar La Frontera en el hermoso pueblo de Carboneras”. Afirma que el edil “solo quiere lo mejor para Carboneras, un gran pueblo de turismo, con hermosas playas, una gastronomía espectacular, casas blancas, mucho sol y, sobre todo, muchísimo amor”. Finalmente, vuelve a alabar las gambas, como ya hizo en un vídeo anterior.

El responsable de Turismo del Consistorio carbonero ha acusado al Partido Socialista de “no tener argumentos para debilitar mi gestión política” y por ello entiende que, a un año de las elecciones, hayan usado este caso para criticarlo. “Pascual Díaz es un enemigo político para ellos”, asegura, y ha recordado que “lo tienen muy difícil para llegar al gobierno” tras más de dos décadas rigiendo el municipio “en las que lo dejaron en la ruina total”.

IU pide a Amat el cese del concejal

La coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate Ruiz, ha calificado los hechos de “muy graves” y solicita a Gabriel Amat, presidente del Partido Popular, el cese inmediato del concejal Pascual Díaz. “No podemos tomar a broma ni el narcotráfico ni la actividad terrorista de los cárteles, ni usar a uno de los más peligrosos y que más muertes ha dejado en Colombia como reclamo publicitario para la costa de Almería”. Creen que los hechos “atentan contra la ética en política”.

Más liviano ha sido el PSOE, que por el momento tan solo va a “pedir explicaciones” a Gicar y PP de Carboneras, para después valorar más acciones, según ha señalado el portavoz municipal José Luis Amérigo. Además, el socialista ha lamentado la “imagen nefasta” que ha dado del municipio y ha asegurado que “no todo vale para promocionarse”.