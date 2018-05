La Fundación UDA lanza dos Campus de Verano

La Fundación UDA pone en marcha los Campus 2018. Primero se llevará a cabo el de Tecnificación, que se celebrará los días 25, 26, 27, 29 y 29 de junio, en el Estadio Mediterráneo. Abierto para niños y niñas entre 6 de 15 años. La jornada comenzará a las 8:45 horas y finalizará a las 13:45 horas. El precio de inscripción es de 195 euros. Hay descuentos para los que repitan del año pasado o tengan convenio con otros clubes (175 euros); mientras que para abonados o socios de la Fundación será de 160 euros. Colabora el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería. El precio incluye dos camisetas nike, pantalón, almuerzo saludable, entrenadores/as cualificados, tour por las instalaciones, participación de jugadores o exjugadores, charlas educativas, actividades alternativas y dos invitaciones para un partido de la Liga 18/19.

Sierra Nevada

Del 9 al 14 de julio también tendrá lugar el Campus de Verano. Los inscritos se desplazarán a Sierra Nevada, concretamente al Hotel Santa Cruz, donde aprenderán con los mejores maestros. Desde las 8:30 horas, los futbolistas no pararán practicar deporte, y no solo con la pelota. El precio es de 450 euros para jugador nuevo y reserva después del 8 de junio; 425 para repetidor, convenio con el club o reserva antes del día 8; abonado del Almería o socio de la Fundación, 400. El último día para inscribirse es el 2 de julio. El club se reserva el derecho a cancelar la actividad si no se llega a 40 personas.

Enlace para la inscripción del Campus de Tecnificación

http://www.udalmeriasad.com/actualidad-fundacion/campus-de-verano-de-la-fundacion-uda/viii-campus-tecnificacion-verano-2018

Enlace para la inscripción del Campamento de Verano en Sierra Nevada

http://www.udalmeriasad.com/actualidad-fundacion/campus-de-verano-de-la-fundacion-uda/i-campamento-de-futbol-en-sierra-nevada-verano-de-2018