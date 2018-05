"Fran dio con la tecla"

Vuelve para el momento clave de la temporada. Nano González se ha perdido los tres últimos partidos del Almería por culpa de una sanción y lesión en el cuádriceps de la pierna izquierda. El malagueño ya tiene el alta médica y viajará a Tenerife, donde los rojiblancos pueden dar otro bocado a la permanencia de la mano de Fran Fernández, el técnico que cambió la mentalidad y la dinámica después de las destitución de Luis Miguel Ramis y la dimisión de Lucas Alcaraz. En el vestuario están encantados con el estilo del almeriense y sus números: “Ha sacado diez puntos de doce posibles y la estadística no engaña. Ahora va a tener continuidad y ojalá nos acerque al objetivo. No sabría decir cuál es la clave, pero ha tocado una tecla para levantar al equipo tras dos rachas muy malas”.

Vuelta a la vida

Ganar al Barcelona B era crucial y el Almería no falló. Nano, que vio el encuentro desde la grada, reconoce que el ambiente ha cambiado entre los compañeros, y es que se estaban hundiendo en el fango sin el menor síntoma de respuesta. Por suerte, la reacción llegó a tiempo: “El primer paso era romper la racha y lo conseguimos. Vamos a Tenerife, donde va a ser difícil puntuar, pero las ganas que hay en el vestuario para ganar y acercarse al objetivo son tremendas”. También elogió la capacidad de adaptación del míster: “Desde el primer día se ha metido de lleno en el grupo”.

Pies en el suelo

El Tenerife está a siete puntos del Play Off, pero no ha dicho su última palabra y tratará de mantenerse con opciones ganando al Almería en el Heliodoro Rodríguez. Nano, que recuerda el sufrimiento de la pasada temporada, entiende que es una jornada crucial para tratar de abrir margen, o mantener, la distancia con los puestos de descenso. Córdoba y Barcelona B son los inmediatos perseguidores. “No hemos hecho nada, porque empatar o perder te vuelve a meter de lleno. Vamos con confianza y a ganar, porque es lo que nos mantendrá fuera. Tenemos la sartén por el mango, eso es clave”, apuntó el lateral.

Aire de final

Se juegan mucho Tenerife y Almería, pero el malagueño avisa de que perder la LFP pesa bastante más que un Play Off. Van dispuestos a mirar a los ojos a un rival potente: “Quizá sea una de sus últimas opciones para aspirar al Play Off. Para nosotros es una final y nos jugamos más que ellos”.

Espera encadenar una racha de resultados positivos y así evitar llegar a la jornada 42 con los deberes sin hacer: “El mayor rival es el propio Almería. Somos los que podemos sacar esto adelante, y ojalá podamos evitar llegar a la última jornada jugándonos todo porque es agónico”.