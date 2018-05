‘Los límites de la libertad de expresión y su posible amenaza: el caso de Alex García’

No vivimos tiempos normales.

Cuando aquel nefasto 11 de septiembre cayeron los edificios del World Trade Center, muchos analistas y pensadores se atrevieron a decir que comenzaba una nueva época. Entonces lo más probable es que la mayoría de nosotros no entendiéramos cuáles eran las claves de esa nueva época pero desde aquel año, desde aquel 11 de septiembre de 2001, la palabra “terrorismo” ha adquirido nuevos significados.

Ayer, sin ir más lejos, descubrí a través de la red social Twitter que un cineasta de escasamente 24 años, Alex García, abrió en 2013 un canal de Youtube llamado Resistencia Films. Cuatro años más tarde, en julio de 2017, recibió una citación judicial en la cual se le acusaba de enaltecimiento del terrorismo y, como resultado de la cual, puede ser condenado a dos años y un día de prisión mas nueve años de inhabilitación y a una multa de cuatro mil ochocientos euros.

Para no hablar sin conocimiento de causa, me he dedicado a ver muchos de los vídeos recogidos en este canal de Youtube. Evidentemente, desde mi ignorancia del mundo legal puedo equivocarme, pero creedme que no he encontrado, desde el sentido común, ese “enaltecimiento del terrorismo” del que se le acusa.

Esta es mi reflexión: estoy cada vez más preocupado por vivir en un país en el cual unas líneas de una canción rapeada, un chiste sobre Carrero Blanco o abrir un canal de Youtube con opiniones políticas diferentes de la opinión media pueden llevarte a la cárcel o pasar por el quinario de una acusación de la cual tengas que defenderte, defendiendo, ya de paso, tus opiniones políticas, tu visión del mundo.

Pensaba yo, pero puedo estar equivocado, que la libertad de expresión es, precisamente, no sentir miedo por dar tu opinión o mostrar tus ideas. Ya os digo, puedo estar equivocado pero cuando Amnistía Internacional recoge firmas para evitar que Alex García sea juzgado y finalmente encarcelado, puede que tengamos que repensar si los límites de la libertad de expresión en España están bajo amenaza.