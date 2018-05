La política es así. Rajoy necesita ir de Burgos a Alicante, de “acto bonito” en “acto bonito”, para evitar otras cosas “que no lo son” y de las que no se acuerda “de ninguna”. Textualmente, es lo que dijo ayer. Y no me digan Uds. que nuestro presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular no es transparente.

Ha radiografiado porqué viene el sábado a Alicante. En estos momentos, cuanto menos esté en Madrid, mejor que mejor.

Alicante a Rajoy le viene de perlas. Exhibe conquista (política). Exhibe el mal gobierno de socialistas, podemitas y nacionalistas de Compromís. Se va a poder fotografiar con los suyos sin tener que borrar a nadie de las fotos oficiales (como sucedió con Castedo en la inauguración del AVE). E intenta recuperarle votos a Ciudadanos en este granero que es (o era) la provincia de Alicante para ellos.

Le viene bien la visita; le viene bien al alcalde Barcala, que exhibe el apoyo institucional del presidente del Gobierno y que podrá volver a recordar que no va a permitir que el presidente autonomico, Ximo Puig, le de la espalda a la ciudad.

Ahora, falta por saber si la visita también le vendrá bien a Alicante y a los alicantinos.

