Información escasa y poco relevante

Poco o más bien nada aportan los datos remitidos por Instagram a la policía para esclarecer o avanzar en la investigación a tres jóvenes por la agresión sexual denunciada por una menor de 15 años. Así se refleja en el último documento remitido al juzgado por la policía sobre el análisis de los datos que se han obtenido de las cuentas de Instagram de denunciante y denunciados.

Según ha podido saber Radio Aranda la policía advierte de que Instagram únicamente ha facilitado datos relativos al registro de las cuentas investigadas, hora, correo electrónico asociado, IP de conexión en el momento de creación y telefóno asociado, en el que caso de haberlo, porque este último dato no consta en la cuenta del más joven de los investigados. En el caso de otro de ellos, apodado Viti, y como ya se recoge en un informe policial anterior, no se pudo recuperar de su teléfono móvil el archivo que daba acceso a su cuenta, por lo que no se ha remitido información sobre la misma.

Tampoco constan conversaciones, publicaciones o chats privados de ninguna de las cuentas de los tres perfiles recuperados. Y por lo que se refiere al contenido de las publicaciones de estas mismas cuentas, el nuevo informe policial se remite a los datos que ya incluyeron en el documento enviado al juzgado en marzo, indicando que no aportan, a priori, ningún dato de interés para las investigaciones. Detallan que no se ha encontrado rastro de actividad de la cuenta de la menor en las otras dos investigadas, ni conversaciones, ni contactos ni perfiles de seguidores o seguidos ni otras referencias que permitan determinar que existió una relación a través de esta red social. Y añaden que tampoco se han hallado entre las publicaciones datos que directa o indirectamente aporten información que permita esclarecer o conocer mejor los delitos investigados

La policía indica que tampoco aporta nada relevante el análisis que se ha efectuado del listado de direcciones IP desde las que se realizaron conexiones en las fechas investigadas, que abarcan desde comienzos de agosto hasta el día de la detención de los tres investigados. De los cruces de datos realizados no se han hallado coincidencias en cuanto a las direcciones IP usadas por los presuntos autores del delito y la víctima. Por el contrario consideran lógicas las coincidencias entre las cuentas de dos de los investigados, dado que convivían en el mismo domicilio y podrían haber realizado conexiones a la misma red privada de la vivienda o de los lugares comunes que frecuentaban por su ocupación.

En cuanto a otras coincidencias el informe policial también indica que existen fotos o imágenes comunes publicadas en las tres cuentas que se han investigado, pero explican que puede deberse a que compartían usuarios a los que seguían como la cuenta de la arandinacf. Una fotos, que por lo demás, tampoco son relevantes para las investigaciones a criterio de la policía.