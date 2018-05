Alma Guillermoprieto, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Uno de los nombres del día es sin duda el de Alma Guillermoprieto, la periodista de investigación y escritora mejicana que se ha alzado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018. En el acta, el jurado, ha destacado "su larga trayectoria profesional y su profundo conocimiento de la compleja realidad de Iberoamérica, que ha transmitido con enorme coraje también en el ámbito de la comunicación anglosajona, tendiendo así puentes en todo el continente americano". Y añaden que"con una escritura clara, rotunda y comprometida, Alma Guillemoprieto representa los mejores valores del periodismo en la sociedad contemporánea".

Pocos minutos después de hacerse público el fallo la periodista Elsa González Díaz de Ponga, que este año se estrenaba como miembro del jurado de Comunicación y Humanidades, explicaba que la premiada había recibido la noticia, estando en Bogotá (Colombia), siendo allí las 4 de la madrugada, y que"estaba emocionada verdaderamente y casi indrédula por haber recibido el Premio Princesa de Asturias".

Con 68 años, y una trayectoria profesional de casi 40, la periodista de investigación mejicana Alma Guillermoprieto ha trabajado para el Washington Post y para otros diarios anglosajones como The Guardian o The New Yorker cubriendo noticias como la insurrección nicaragüense en los años 70, la actividad de Sendero Luminoso en Perú, el terrorismo de Estado en Argentina, el conflicto civil y el narcotráfico en Colombia o las guerras de la droga en Méjico. Una labor periodística muy importante y necesaria en el mundo americano, según han destacado varios miembros del jurado.

El nombre de Alma Guillermoprieto, se hizo muy conocido a nivel internacional en 1982 por ser una de las dos periodistas que desvelaron, ella en The Washington Post, la masacre de civiles en El Mozote, El Salvador, por parte del Ejército Salvadoreño, siendo su trabajo imprescindible para el reconocimiento de los hechos.

La discusión del jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es una tradición en la nómina de los garlardones que entrega la Fundación Princesa de Asturias, por el amplio abanico de disciplinas tanto en el apartado de comunicación como en el de humanidades. Y este año, según desvalaba el director del Círculo de Bellas Artes y miembro del jurado, Juan Barja de Quiroga, no ha sido una excepción, hablaba él tras el anuncio del fallo de que "había otros candidatos importantes e interesantes y ha sido una discusión bastante fuerte en el mejor de los sentidos, algo que dignifica también la entrega de los premios".

La Fundación Princesa de Asturias ha dado a conocer la siguiente declaración de la galardonada tras ser informada de la concesión del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades:

“Este premio me llena de asombro, alegría -y susto- por su significado e historia. El Premio Princesa de Asturias es la institución por medio de la cual España se enlaza al mundo y el mundo a España. Es un honor inmenso ser un eslabón más de esta historia y por fortuna no cargo con el peso del premio yo sola, pues sé que es un reconocimiento a todos los de mi oficio, el periodismo, que ha sido y sigue siendo la manera más emocionante de vivir el mundo”.

Alma Guillermoprieto

La candidatura de Alma Guillermoprieto fue presentada por Antonio Lucas, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2018.