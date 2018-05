Las víctimas de ETA en Asturias, satisfechas pero recelosas de las intenciones de la banda

De las 800 víctimas mortales provocadas por la actuación de los comandos de ETA, 30 fueron asturianas o personas estrechamente vinculadas a la comunidad. La última, el Guardia Civil Carlos Sáenz de Tejada, asesinado en el verano de 2009 en Palma de Mallorca. Casi 18 años antes, la víctima era el policía Francisco Javier Delgado, tiroteado cuando tenía 27 años junto a su compañero José Ángel Garrido a la puerta de un taller de instalación de radios de coche en la ciudad condal. La hermana de Francisco Javier, Ana Isabel Díaz Delgado es la delegada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Asturias, y hoy dice estar viviendo este día como uno más, embargada por el escepticismo ante lo que dice hoy y contrariada por el supuesto perdón que la banda pedía la semana pasada. Lo contaba esta mañana en Asturias Hoy por Hoy

La delegada en Asturias de la AVT insiste en que el día de hoy viene a ser una jornada como las demás “si tenemos en cuenta que la banda no añade nada que no haya dicho antes ya que llevan anunciando su final agónico desde 2011”. Las víctimas, nos recuerda, viven estos momentos con alegría por el final de la banda terrorista, pero también con escepticismo: “porque sería humillante para nosotros que esta salida trajese consigo contrapartidas en forma de beneficios penitenciarios para los presos. Que desaparezca ETA no quiere decir que lo hagan sus víctimas; seguimos aquí”.

Para Díaz Delgado la escenificación de los últimos días no tiene otro fin más que maquillar el fin de la banda “blanqueando el relato para tomar la vía política en la que pretenden conseguir lo que no lograron matando en un conflicto que, por mucho que digan, nunca ha existido, nunca ha habido bandos, sólo un banda criminal”. Responde todo, aclara la delegada en Asturias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, “a una necesidad de justificar el horror provocado durante todos estos años. Piden perdón a medias, encapuchados y vestidos de criminales, como siempre”.