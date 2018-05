Lastra: "La Universidad no debe convertir el Grado de Deporte en un problema de Asturias"

El tema de la implantación del futuro Grado de Deporte es una competencia de la Universidad de Oviedo, a la que el consejero Fernando Lastra ha acusado durante su intervención, en respuesta a una pregunta del PP, de trasladar un problema de su responsabilidad al ámbito de Asturias, y con ello, de ser la responsable del enfrentamiento entre aquellos ayuntamientos que ahora se disputan la titulación.

Ha sido una internvención dirigida concretamente a la pregunta del diputado popular, Rafael Alonso, que cuestionaba a Lastra sobre el efecto que la polémica sobre el grado y las disputas entre Mieres y Gijón por acogerlo en sus respectivos campus, pueden tener sobre el desarrollo de la incipiente Area Central Metropolitana (dado que Mieres ha amenazado incluso con desvincularse del proyecto metropolitano al entender que se desprecia al campus de Barredo. Así pues, Rafael Alonso ha acusado al Ejecutivo del Principado de no definirse en un asunto que tiene que ver, con los servicios supracomarcales de los que tanto se habla para el área central. A su juicio la apatía del Gobierno provoca tres Asturias distintas, "una Asturias de primera, una Asturias de segunda y ahora aparece una nueva categoría: una Asturias de primera B que será una parte de la Asturias dentro del área central que ustedes tienen diseñada en esa composición de agregación voluntaria"

El consejero de Infraestructuras, por su parte, ha tildado la actitud de los Populares de "oportunista" e "irresponsable" en este asunto y de paso, ha negado que el Principado haya desatado el "peligro localista", del que se le acusa a causa de las disputas municipales por hacerse con el grado. Fernando Lastra ha señalado como culpable a la Universidad de Oviedo. Según Fernando Lastra "¿Puede generar la universidad, por no gestionar bien, un problema de esta naturaleza en un asunto como este? Pues evidentemente puede, porque lo ha hecho; lo que ocurre es que no debe, y además no debe convertirlo en un problema de Asturias enfrentando ayuntamientos. Y sobre una decisión, además, que no tiene que ver (la implantación de una titulación) con otros asuntos"

En este sentido, Lastra ha afirmado que no es competencia de la "incipiente estructura del Área Central Metropolitana" tomar una decisión sobre la ubicación de un grado universitario. "A cada uno, lo suyo", ha dicho textualmente.

EL RECTOR HABLA DE FRIVOLIDAD POLÍTICA

Para el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha lamentado hoy la frivolidad con la que se están conduciendo partidos políticos y las administraciones en disputa, en la pugna por la implantación de estos estudios. El rector advierte que el debate público no va a influir lo más mínimo en la decisión que tome la institución académica. García Granda considera que el debate se ha sobredimensionado y matiza que estos estudios no solucionará ni el futuro de Asturias, ni los problemas de la universidad, que por cierto habrá de afrontar un desembolso de 500.000 euros sólo para las contrataciones del profesorado de los nuevos estudios, "en una primera fase. No estamos hablando de una cosa que podamos nosotros decidir y que sea una cosa de decir, bueno ya está el grado vamos a ponerlo aquí o allí. Es algo mucho más complejo y creo que se está tratando con una cierta frivolidad dentro de la sociedad. Y no entramos ni criticamos los debates. Símplemente decimos que deberían estar en su punto justo". El rector ha reconocido que se apuesta por el grado no porque exista una gran demanda sino porque se trata de un estudios socialmente atractivos.

MIERES BUSCA APOYOS PARA BARREDO

Entre tanto el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, ha vuelto esta mañana a la sede del parlamento para pedir apoyos para la propuesta del Campus de Barredo. Se ha reunido con representantes de los grupos Socialista y Ciudadanos. El portavoz de esta última formación, Nicanor García, ante el alcalde de Mieres, ha rehusado intervenir en una disputa localista que considera que no concilia bien con el interés general de Asturias. La decisión es técnica, ha dicho, y compete únicamente a la propia universidad. El posicionamiento tajante de otros partidos, como ha hecho el PP, le parece fuera de lugar.