Antonio Manuel Cardos pone fin a su historia en el banquillo de Las Mesas CF

Después de cinco temporadas la historia de idilio entre Antonio Manuel Cardos y Las Mesas CF llega a su fin. El entrenador ha decidido dejar el banquillo al final de la presente temporada dejando a su estela un ascenso y posterior consolidación en Primera Autonómica. El técnico ya se lo ha comunicado a Junta Directiva y plantilla.

“Es una semana complicada para mí, he decidido que no voy a continuar en el banquillo de Las Mesas CF y ha sido una etapa buenísima en mi vida”, explicaba Antonio Manuel Cardos en SER Deportivos La Mancha. El joven técnico, después de meditar mucho la decisión, se sentará este domingo en el banquillo de Las Mesas CF por última vez, al menos de momento.

“Han sido cinco años preciosos, me quedo con el ascenso y con todas las personas que han estado ahí”, palabras de un técnico emocionado en su despedida en SER Deportivos La Mancha. Antonio se marcha sin tener nada firmado con ningún equipo, “a día de hoy no voy a entrenar la próxima temporada, no tengo nada con ningún equipo”. El entrenador ha explicado que si no recibe ninguna llamada seguirá formándose como técnico.

Este domingo por la mañana será el último partido del míster en el banquillo de Las Mesas tras cinco temporadas, al margen del resultado, el José María Perona será una fiesta de despedida.