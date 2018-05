Podemos cree que la comarca del Bierzo es 'la más olvidada' en los presupuestos

Unidos Podemos teme que los presupuestos generales del próximo año se engorden de forma artificial con la inminente celebración de comicios autonómicos y locales.

Un incremento que ven, más que factible, habida cuenta de la reducción de un 44% de la consignación presupuestaria que se ha producido con carácter provincial y máxime en la comarca del Bierzo, 'la más olvidada', dicen en la coalición, dentro de las previsiones económicas para León. Unidos Podemos tiene claro que cuando se trata del Bierzo, 'el PP afila mucho más la tijera, hasta la inquina', como lo demuestra la 'insultante' cifra de 3.000 euros para la Ciudad de la Energía que, según la diputada por León, Ana Marcello 'es mejor que vacien la partida', dijo.

Es sólo un ejemplo, aseguran, porque, a pesar de los mensajes que el Gobierno lanza en los medios de comunicación, a día de hoy, nada se sabe de los compromisos para mejorar los juzgados de Villablino y Ponferrada, el Ponfeblino o la A-76, una vía que, por su lentidud, desconocen si algún día será ejecutada. Mucho peor en cuanto a peticiones más claras como la mejora de las zonas afectadas por incendios, tres de grandes dimensiones en toda la provincia, y para las que no hay nada consignado. Tampoco el AVE por Ponferrada, que no entra en los planes del ministerio, ni la mejora de la situación de los ríos o la tan traída despoblación, con la provincia de León a la cabeza, que tampoco cuenta con partidas presupuestarias. Es el juego del PP, reconoce Marcello, porque cuando es necesario, como en el caso de las pensiones, se 'sacan de la manga' subidas que pretenden llevar a cabo y que no están presupuestadas.

'Dejan claro que es tanto una cuestión de número como de voluntad política', insiste Marcello que considera además que 'el mantra del PP de la recuperación económica, no se refleja en las cuentas salvo cuando hay movilizaciones' sentencia la parlamentaria.