Lo que de verdad importa

Llevamos años escuchando como un mantra, que el único comunicado que espera la sociedad vasca de ETA es el de su disolución. Por fin, ese comunicado se anuncia para hoy.





No le quitemos trascendencia. No neguemos lo que va a ocurrir, como Zoido, porque llevamos años demandándolo. No hace tanto se nos decía que era imposible, que no se disolvería mientras tuviese a sus soldados en la cárcel, que sería admitir su fracaso, que el IRA no se disolvió.





Es lo único que importará de su comunicado de hoy, que se disuelva. El resto será propaganda de consumo para los suyos, que ya están convencidos. Al resto, nada de lo que diga podrá borrar 50 años de asesinatos. Derrotada policialmente, repudiada por la sociedad, sin conseguir ninguno de sus objetivos, casi toda su militancia presa, ninguneada como agente político. Nada de esto reconocerá hoy ese comunicado. Cuentan que lo explicó así un veterano dirigente de ETA: "No me pidáis que reconozca que toda mi vida ha sido un error".