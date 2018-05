Rico: " Ziganda no ha sacado el cien por cien de nosotros"

Mikel Rico asume que la "mayor" parte de la "responsabilidad" de la mala temporada del Athletic "es de los jugadores" pero también la ve en el técnico, José Ángel Ziganda, "por no haber sacado el 100 por cien de los jugadores".

"¿Que el entrenador pueda tener algo de culpa por no haber sacado el 100 por cien de los jugadores? Pues claro que sí, eso es así. Viene un entrenador que te exprime al 100 por cien y sabe sacar lo mejor de cada uno, y otros igual no dan con la tecla y no lo sacan", reflexionó el de Arrigorriaga este miércoles en Lezama, tras el entrenamiento a puerta cerrada de su equipo.

Rico, en todo caso, tiene claro que "la responsabilidad nunca es de una persona". "La responsabilidad en un trabajo de grupo, de equipo, siempre es compartida. Está claro que el cuerpo técnico tendrá su parte de responsabilidad, pero la mayor parte de responsabilidad la tenemos los jugadores porque prácticamente ninguno hemos estado al cien por cien y a nuestro máximo nivel".

"La culpa de la temporada y la responsabilidad es más de los jugadores que del cuerpo técnico", repitió, viendo "a Cuco como todo el año". "No ha sido un año para él y está claro que las cosas no han salido ni como esperábamos ni como él esperaba", resumió.

El jugador vizcaíno reconoció también lo "duro" que fue para el Athletic la derrota de la última jornada en Anoeta, en "un derbi que siempre es un partido especial, diferente". "Cuando la Real es tan superior, que fue muy evidente, para tí es complicado y te vas fastididado 'jodido' de Anoeta", confesó.

Rico, de todos modos, adelantó las intenciones del conjunto rojiblanco de "acabar de la mejor manera posible" una temporada en la que el Athletic ya no aspira a ningún objetivo relevante, una vez descabalgado de la pelea por Europa.

Aunque para el jugador vasco "en fútbol siempre te estás jugando algo, siempre hay algo que demostrar" y por ello deben "hacer tres buenos partidos" en las últimas jornadas del campeonato liguero.

"A nivel individual siempre te juegas algo, te juegas jugar. Todos queremos acabar bien y representar al Athletic es suficientemente importante para que el partido tenga valor", dijo, queriendo que esta temporada sirva de ejemplo para "valorar" los últimos años casi siempre en Europa de su equipo.

"Cuando el Athletic esté diez años sin entrar en Europa, que estos años parecía una rutina, le daremos valor. Aunque ojalá no pase y se clasifique ya la temporada que viene. Sabemos que es muy complicado clasificarse para Europa y que a partir de ahora va a ser más porque los equipos tienen más dinero. Pero no creo que sea un fracaso no haber llegado", apuntó.

Rico aseguró estar ajeno a los rumores que apuntan a fichajes del Athletic en el medio campo, precisamente en la zona en la que él juega, pero reconoce que "todos los equipos necesitan reforzarse siempre". "Los refuerzos siempre viene bien, más competencia, mayor rendimiento y mejor para el Athletic", explicó.

En ese sentido, con 33 años cumplidos y renovado por una temporada más, se mostró dispuesto "a intentar desconectar" este verano para "comenzar la temporada que viene a su "máximo nivel y a intentar darlo todo".