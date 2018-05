Eugeni: "Defensivamente estamos bien, pero de cara a gol nos falta empuje"

Eugeni Valderrama es una de las opciones que maneja Álvaro para el centro del campo. Sería complicado que el catalán jugara desde el inicio en sustitución de Garrido. El jugador reconoce que "a todos nos gusta jugar el máximo de minutos, pero estoy preparado para lo que tenga que venir". "Estoy más cómodo de doble pivote, pero también me encuentro bien en la media punta. Si tengo que jugar en cualquier sitio lo haré encantado", dice sobre su posible participación en el próximo partido.

Es optimista con el partido ante el Albacete y sentencia que "una victoria nos ayudaría un montón. Los empates no son malos, pero para encarrilar el play off nos ayudaría una victoria", dice mientras recuerda que "el objetivo principal lo hemos conseguido, pero ahora no queremos salir de ahí. Ahora cuestan mucho los partidos y los rivales se juegan mucho y son todos complicados".

El jugador reconoce que el equipo está "Defensivamente muy bien", pero que "ante gol nos falta un poco de empuje y de creérnoslo, tenemos que seguir en esa línea de no perder y tratar de conseguir los tres puntos", dice apuntando a una de las claves para recuperar la victoria.

El equipo está concienciado de seguir defendiendo la ida de juego del entrenador. "La idea que tenemos es muy clara, pero para ir a por los tres puntos hay que cambiar algunos matices que te permitan atacar mejor".