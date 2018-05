Personas con síndrome de Down reivindican su derecho al empleo en Castellón

La Fundación Síndrome de Down de Castellón ha organizado una actividad en la que 30 personas afectadas por este trastorno genético o por algún tipo de discapacidad intelectual han trabajado en establecimientos de la zona centro de Castellón -tiendas, bares y cafeterías- para demostrar que están preparadas para tener un trabajo y reivindicar su derecho al empleo.



La iniciativa, denominada "Plaza Santa Clara por la Integración Laboral", se ha organizado con motivo de la reciente celebración del Día Internacional del Trabajo, el pasado 1 de mayo, ha informado la Fundación en un comunicado.



La actividad ha sido programada por el departamento de Formación y Empleo de la Fundación y ha contado con la colaboración de hasta 30 establecimientos de la zona centro de Castellón: tiendas, bares y cafeterías ubicadas alrededor de las plazas Pescadería, plaza Santa Clara y Mercado Central.



En estos establecimientos las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual han realizado las tareas propias del puesto de trabajo: sirviendo un café, atendiendo a clientes, tomando nota de un pedido, "en definitiva, ejerciendo su rol laboral como cualquier persona que trabaja", según han señalado fuentes de la Fundación.



Además a lo largo de la mañana se ha instalado una mesa informativa en la que se ha ofrecido información sobre el programa de Formación y Empleo de la entidad, y su servicio de Empleo con Apoyo, referente en la provincia de Castellón.



Con esta jornada se ha reivindicado la necesidad de ofrecer oportunidades laborales a las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual, transmitiendo una imagen real del colectivo, mostrando sus capacidades y sus ganas de ser parte activa de la sociedad, en definitiva, un cambio de conciencia que favorezca la plena inclusión.



La Fundación Síndrome de Down de Castellón lleva más de 10 años desarrollando iniciativas que favorecen la integración laboral y actualmente unos 35 jóvenes con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual están trabajando en empresas y entidades de la provincia de Castellón

