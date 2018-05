La Junta confirma que el Rally de Sierra Morena no contaba con la autorización de Patrimonio

La celebración de la prueba urbana del Rally de Sierra Morena no contó con la autorización de la Comisión de Patrimonio. Así lo aseguró ayer en el parlamento andaluz el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, al responder a la pregunta del diputado de Podemos, David Moscoso.

"Queremos saber si se ha incumplido o no la ley de Patrimonio. Y si es así, si van a emprender algún tipo de acción al respecto", preguntó el parlamentario por Córdoba.

"No tuvimos conocimiento previo de la celebración del rally, pero desde que lo conocimos por las protestas ciudadanas y los medios de comunicación, emprendimos acciones encaminadas a comprobar si dicha prueba deportiva había generado alguna afectación al casco histórico de Córdoba (...) No ha habido ningún tipo de afectación patrimonial. Eso sí, hemos advertido al Ayuntamiento de Córdoba, y se hará también con los organizadores, que este tipo de actuaciones antes de celebrarse, al ser bienes patrimoniales, deben pasar por la Comisión de Patrimonio. Cosa que no ocurrió", fue la respuesta del consejero.

Por su parte, David Moscoso ha tachado de “negligente” al gobierno municipal “por haber vulnerado la Ley de Patrimonio, que exige informar previamente a Cultura de aquellas actividades desarrolladas en los entornos de interés cultural, para las que se requiere un informe de impacto previo, habiendo podido poner en riesgo un entorno protegido de una riqueza incalculable, sólo para conseguir una foto”.