Una agente para 70 mujeres en la Unidad contra la violencia de género de la policía

La unidad contra la violencia de género de la policía nacional sufre recorte tras recorte dentro de la precariedad de medios humanos y materiales que vive la comisaría de A Coruña. Cada funcionaria tiene que atender y proteger a 70 mujeres como media según datos del SUP. Acabó el servicio de atención específica ante una denuncia hace meses y las esperas, la sensación de desamparo y el miedo son inevitables por mucho que los profesionales se multipliquen para atender las necesidades. Denunciaba el SUP que la Comisaría de A Coruña está bajo mínimos en todos sus departamentos ante los recortes continuos de los últimos años que han impedido reponer a los agentes que se han jubilado, trasladado o pasado a segunda actividad. Habla de una situación que solamente se palía porque funciona la policía local y por las horas extras no cobradas de los profesionales. Hablamos de la unidad de violencia machista porque en estos momentos gracias al esfuerzo de las mujeres se trata de un tema central, pero es sólo un ejemplo de todo lo demás. No vale la propaganda ni se puede recortar en cuestiones centrales para la convivencia cuando además el discurso de la inseguridad es uno de los más recurrentes para los conservadores. El perjuicio es para la ciudadana y el ciudadano.

Reportaje sobre una Unidad de la mujer de la Policía Nacional en Albacete, hace dos años.