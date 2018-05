... he tirado de estadísticas para decir que tengo razón (aunque no valga para nada en el fondo)

Caray, hoy me ha quedado el título complicado. Hoy saco este tema a raíz de este encuentro entre aficionados del Dépor y Clarence Seedorf hace unos partidos. Los seguidores deportivistas decían que los jugadores no corrían y el entrenador prometió sacar los datos de que no era cierto.

Y así fue, Seedorf sacó unas estadísticas que dicen que el Deportivo está entre los cinco equipos que más corren desde que está el entrenador neerlandés. Así que, claro, Seedorf se lleva la razón ante el comentario de ese aficionado, pero realmente de poco le ha valido.

Así que hoy voy a tirar de estadísticas chorras que no sirven para nada:

· El 11% de la población mundial es zurda: Que en el caso de los Cocos del Hoy por Hoy A Coruña estaría cubierto por Víctor Grande.

· En promedio, te ríes de 13 a 18 veces al día: Si apañamos y cae una en estos 3 minutos leyendo el blog, mira tú qué bien.

· Una libélula tiene una duración de su vida de tan solo 24 horas: Estaría feo decirle "a vivir, que son dos días".

· Hay más gallinas en el mundo que personas: Y falta hace, si no qué sería de la tortilla de Betanzos.

· El 23% de los fallos en fotocopiadoras se debe en que alguien se sentó para copiar su trasero. Como aportación, y sin que tenga relación, diré que en la redacción de Radio Coruña se han cambiado dos de ellas hace poco.

· El 44% de los hombres sufre más cuando pierde su equipo favorito que cuando lo deja su pareja: En el caso de seguidores del Dépor se dan más ocasiones para lo primero.