Roberto Martínez prolonga la racha del Automóviles Gomis - BSP - FreeRide

Roberto Martínez, ciclista callosino del Automóviles Gomis – BSP – FreeRide, se adjudicó el Trofeo Santísima Cruz de Granja de Rocamora, primera etapa puntuable del Torneo Interclub Vega Baja y por lo tanto, se enfunda el maillot amarillo como primer líder de la clasificación general. Martínez también conquistó el maillot rojo de primer comarcal, y Sergio Verdú el azul de metas volantes.

Tres victorias en apenas un mes es el balance del equipo Automóviles Gomis - BSP - FreeRide en las competiciones más recientes que ha tomado parte. La última de ellas, el pasado sábado en la etapa inaugural de otro de los objetivos marcados en rojo esta temporada: el Torneo Interclub Vega Baja. Y quién mejor para hacerlo que un corredor de la zona, buen conocedor del terreno, combativo por naturaleza y astuto como pocos, sumando así su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en Novelda. Pero una vez más, los hombres del Automóviles Gomis basaron su éxito en el trabajo de equipo, conscientes de que en estas últimas temporadas han formado un bloque humano y deportivo que les ha llevado a conseguir objetivos que hace unos años quedaban muy lejanos.

En lo alto de podio / Cadena SER

La carrera se disputaba sobre un circuito de 8,5 Km al que se debían dar nueve vueltas, con la pequeña dificultad de la ascensión a la ermita de San Isidro en cada uno de los giros, suficientemente dura para estirar el grupo pero sin para llegar a romperlo.

Los primeros kilómetros fueron algo nerviosos, con numerosos ataques y alguna caída pero no fue hasta el comienzo de la segunda vuelta cuando Sergio Verdú se escapaba con el murciano Marín alcanzando una ventaja que rondaba los 20 segundos y que permitía a Verdú adjudicarse la meta volante y por lo tanto vestir el maillot de líder de esta clasificación. Una vez neutralizados ya en la tercera vuelta, se formaba un trío peligroso en cabeza de carrera que se entendía a la perfección con Mario García y los Sub 23 Ismail Medjahed y Josep Mora, por lo que pronto alcanzaron diferencias cercanas al minuto. Los hombres del Automóviles Gomis - BSP - FreeRide no tenían representación en la fuga y, comandados por el campeón de España Álex Santateresa y Sergio Verdú, se pusieron el mono de trabajo en busca de la victoria de etapa. En poco más de una vuelta consiguieron recortar la diferencia a 20 segundos momento en el que Roberto Martínez aprovechó para lanzar un duro ataque junto a tres ciclistas más y contactar con la cabeza de carrera de la que se había descolgado Mario García por un pinchazo. Seis eran los ciclistas que se jugarían la victoria en la recta de meta en la que Roberto Martínez se imponía con autoridad ante los amateur Josep Mora e Ismail Medjahed, para vestirse de líder del Torneo Interclub Vega Baja. El Automóviles Gomis - BSP - FreeRide conseguía un cuarto puesto por equipos al entrar en el pelotón principal un activo Juan Pina, Álex Peña, José Manuel López, Santacruz y Verdú.

La segunda etapa se disputará en Catral el nueve de junio próximo sobre un circuito totalmente llano de tres Km, escenario complicado para defender el liderato de Martínez pero que a buen seguro los hombres del Automóviles Gomis intentarán mostrar su mejor versión.