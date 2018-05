La oposición de Elda califica de “mala gestión” la actuación del gobierno ante el bloqueo de los 3 millones de euros

El bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda al ayuntamiento de Elda de 3 millones de euros del presupuesto de 2018 ha ocasionado discrepancias entre los diferentes partidos políticos sobre la gestión municipal que se ha llevado a cabo por parte del actual equipo de gobierno de PSOE y Compromís.

En la tertulia de portavoces de Vinalopó Hoy por Hoy hemos abordado esta problemática con aparente solución si el consistorio reduce el promedio de pago a proveedores y así utilizar 4,5 millones de euros de remanente de tesorería.

El edil de hacienda, Amado Navalón ha explicado que el ayuntamiento no tiene que pagar ninguna multa porque el dinero no sale del ayuntamiento sino que es la propia administración local quien se da cuenta de que no ha cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y decide realizar el Plan Económico y Financiero. Navalón afirma que el dinero no está disponible pero que este mismo año o con futuras corporaciones, la cantidad se podrá gastar.

Así, Pilar Calpena, Portavoz de Compromís, hay que dar la cara, asumir la responsabilidad y solucionar el problema.

Francisco Muñoz, Portavoz del PP recuerda que la ley es igual para todos y ayuntamientos de la comarca como el de Petrer lo cumplen. Muñoz considera que la culpa no es del Ministro sino de quien gobierna a nivel municipal.

Francisco Sánchez, Portavoz de Ciudadanos ha hablado de un problema de gestión y político y destaca la necesidad de haber puesto en marcha obras financieramente sostenibles no se han ejecutado.

Javier Rivera, concejal de Izquierda Unida afirma que la Ley Montoro es “perversa” pero insiste en que hay inversiones necesarias y urgentes que no se han acometido.

Mónica Hernández, Portavoz de Sí se Puede Elda ha recordado que su partido firmó un pacto para aprobar los presupuestos y se ha incumplido.