La realidad

La realidad siempre se impone frente a la palabrería y los últimos días tenemos ejemplos de ello.

Hace unos días salió el resultado de una encuesta en la que preguntaban a los españoles y las españolas con qué personalidad se irían de cañas y el resultado os sorprenderá: de los veintiuno nombres citados, ninguno es una mujer. Hay de todo en esa lista, pero ninguna mujer. No hay personalidad femenina en España con quien alguien quiera tomarse una cerveza. Pero después, el acoso a las mujeres en los bares está a la orden del día.

Unos días después se celebró en Huelva un encuentro de chefs famosos y de prestigio para charlar de sus cosas y, ¿a qué no sabéis quiénes eran? Exacto, todos hombres. Llevo toda mi vida escuchando que "el lugar de la mujer es en la cocina", y resulta que los cocineros más laureados de este país, al menos con los que más se cuentan, son hombres ¿qué cosas, no? Estoy convencida de que en esas cocinas trabajan muchas mujeres, que los platos ricos no se hacen solos.

La manada. La sentencia. Las mujeres. Sí, la sentencia a la manada es vergonzosa. Ser mujer se está convirtiendo en un factor de riesgo. La respuesta de miles de mujeres y muchos hombres en el mismo día en el que se hizo pública ha sido ejemplar. No nos cabe más indignación y, a la chica que sufrió la violación, imagino, no le cabe más dolor. Hay muchas personas en este país que no entendieron lo que sucedió el pasado 8 de marzo. Tampoco entendieron lo rápido que nos organizamos y reaccionamos después de conocer la sentencia. Ni siquiera hemos pedido condenas más altas, que podríamos haberlo hecho; hemos pedido justicia, porque no es abuso, es violación.

No quieren entender que somos más de la mitad de la población que habita este planeta, no quieren entender que ya no vamos a pasar ni una, no quieren entender que las mujeres no es que hayamos venido para quedarnos, es que llevamos aquí toda la vida y que esta ola de rebeldía no va a pasar. No quieren entender que queremos la igualdad completa en derechos y deberes. Y queremos ser libres, siempre.