Mar Blava llama a la movilización ciudadana en contra del proyecto Medsalt-2

Alianza Mar Blava vuelve a hacer un llamamiento a los ciudadanos de las islas para que se sumen a la campaña de recogida alegaciones en contra de la reactivación del proyecto Medsalt-2 en aguas de Baleares. Quieren repetir la respuesta masiva que ya se dio con la recogida de firmas en contra de los sondeos que pretendía realizar la empresa Cairn Energy. En contra de ese proyecto se recogieron más de cien mil alegaciones en todo el archipiélago.

Los portavoces de la plataforma anti petrolífera dicen que con independencia de si se trata de una iniciativa científica causará un "impacto crítico" sobre una serie de elementos naturales, alguno de ellos endémicos. Aseguran que las medidas que se anuncian para minimizar riesgos "no son adecuadas" y que la distancia de seguridad es "irrisoria". Jaume Estarellas, biólogo del Consell de Ibiza dice que es "absolutamente incompatible la realización de este proyecto con la fauna marina del Mediterráneo".

Carlos Bravo, uno de los portavoces de la plataforma reitera que es "innegable" que hay interés de empresas del sector petrolero. Deja claro que no se oponen a los estudios científicos "siempre que se use tecnología que no sea nociva para el medio ambiente". Bravo afirma que seguirán insistiendo para que el Congreso levante el veto a la propuesta `para declarar el Mediterráneo libre de prospecciones. Mira sobre todo a los dos partidos que tienen la llave. Ciudadanos ya ha confirmado "que está por la labor" y ahora, dice Bravo, "le toca al PP demostrar que no quiere prospecciones como ha asegurado su presidente en Ibiza, José Vicente Marí"

salt-2El plazo de presentación de alegaciones acaba el 21 de mayo, aunque desde la plataforma se ha presentado un recurso alegando un defecto de forma en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Estado y quieren que se amplíen los plazos.