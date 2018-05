Santa Eulària aprueba la liquidación de la concesión del parking

El Ayuntamiento de Santa Eulària indemnizará a la concesionaria del Parking de la Villa del Rio con 5,5 millones de euros y se quedará con los activos valorados en una cantidad prácticamente idéntica. Queda una pequeño saldo favorable al consistorio de 35.000 euros. El pleno de la corporación local ha aprobado la propuesta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de concesión y explotación, con el voto favorable de Partido Popular y Guanyem y la abstención del Partido Socialista. En el año 2.013 el Ayuntamiento ya rescató la concesión por los problemas de funcionamiento de esta instalación.

El concejal de Actividades, Mariano Juan, dice que esta es una "oportunidad única y favorable" a los intereses municipales ya que la empresa ha realizado una quita de 2,2 millones de euros. Se destaca también que el dinero que saldrá de las arcas municipalwes debe ser para cancelar todas las deudas y otra de las condiciones es que se retiren todos los procedimientos judiciales abiertos en los tribunales.

Juan ha señalado que "ahora era el momento de firmar el acuerdo porque la oferta que se nos ha hecho tenía fecha de caducidad a 30 de junio".

ha destacado también el buen funcionamiento del aparcamiento que tuvo 122.000 visitas el año pasado con una media de 334 coches al día.

Por su parte el portavoz del grupo Socialista, Vicent Torres, ha recordado que cuando se rescató la concesión en 2-013 " se aseguró por parte del Gobierno que no se harían responsables de la hipoteca y al final no ha sido así". Torres ha pedido también "garantías de que no saldrán más deudas de proveedores y que se retirarán todos los contenciosos".

La sesión plenaria también ha rechazado las alegaciones presentadas al pliego de condiciones para la explotación y mantenimiento del crematorio, tanatorio e instalaciones complementarias del cementerio