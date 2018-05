Alfonso Molina dimite

El concejal del grupo municipal Socialista y teniente de alcalde del Ayuntamiento, Alfonso Molina, ha presentado este jueves por la tarde su renuncia al cargo por entender que el cuestionamiento público de su vida profesional "se ha convertido en un problema para seguir ejerciendo su actividad política como teniente de alcalde y concejal de Hacienda en el Consistorio de Ibiza".

Con la renuncia de Molina, a partir de este viernes, el Equipo de Gobierno impulsará el mecanismo administrativo para proceder a la sustitución del concejal, con el objetivo de mantener en todo momento la estabilidad de la institución y el ritmo de trabajo habitual.

Molina tira la toalla después de que haya estado envuelto en los últimos días en varios asuntos polémicos. Por un lado se encuentra imputado en el caso 'Eivissa Crea', una causa que se ha visto reactivada tras la petición el pasado viernes de documentación por parte de la Policia Nacional a instancias del juez que instruye la causa. Por otro lado, el caso del SOIB, entidad que requiere a sus empresas parte del dinero de los cursos para parados subvencionados con fondos públicos.

El alcalde ha asegurado que Molina se va “no porque haya hecho algo irregular o ilegal sino porque no quiere, por un lado, que se dañe la imagen del Ayuntamiento y por otro, porque no ha soportado este escarnio público al que se ha visto sometido desde frentes políticos y mediáticos”. Ruiz dice que desde el primer momento el edil había puesto su cargo a disposición, pero no se lo había aceptado.

Ruiz dice que confía en que ahora Molina pueda defenderse de todas las acusaciones sin la presión de estar en primera línea política, pero lamenta que algo así haya ocurrido teniendo en cuenta "la valía" del hasta ahora concejal de Hacienda del que ha dicho es “seguramente el mejor gestor que ha tenido el Ayuntamiento en su historia".

Ruiz dice que continuarán trabajando porque “hay banquillo” y por la buena salud del pacto de gobierno municipal.