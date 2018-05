Polémicas propuestas de Salud Anguita para el Pleno de la Mujer de este viernes

Aún no se ha celebrado el Pleno Extraordinario de la Mujer previsto para este viernes en el Ayuntamiento de Jaén y ya ha dado mucho más que hablar que otras sesiones que se han desarrollado a lo largo de la historia en el consistorio jiennense. Primero fueron los Colectivos Feministas 8M Jaén los que manifestaron su rechazo por la forma en la que se había organizado el pleno y ahora han sido las propuestas de la concejala no adscrita, Salud Anguita, ex de Ciudadanos, las que han levantado la polémica y han causado un revuelo importante entre distintos colectivos que trabajan por la igualdad. Como ejemplo, en una de ellas, Salud Anguita pide literalmente "dejar de gastar dinero público en políticas de género que generan grupos privilegiados, discriminaciones, lucha de sexos, malestar social y falsos problemas que solo enriquecen a los que los inventan y nunca los solucionan ya sea porque no existen, o porque no les interesa solucionarlos.

En la exposición de motivos, siempre expresándose en nombre de VOX, Anguita argumenta que "las mujeres están discriminadas, pero no en España, y menos de forma estructural". Por ello, la edil señala que se oponen a cualquier política que exija fondos públicos o legislaciones basándose en cifras falsas, sesgadas o sacadas de contexto para propio beneficio y que genere discriminaciones porque no sea global y no analice la situación de toda la población.

Salud Anguita también niega que exista la brecha salarial de género y se atreve a valorar las denuncias sobre la violencia de género. "Sabemos que gran parte de las denuncias de violencia de género no tienen fundamento ni base real. Son llamadas instrumentales, para conseguir ventajas en los procesos de divorcio", dice claramente la concejala en la exposición de motivos de su moción.

"Dejar de gastar en cursillos"

Por último, entre las propuestas de la moción, Salud Anguita pide, además de "dejar de gastar dinero público en políticas de género", "perseguir de oficio las denuncias de violencia de género sin fundamentos ni base real, para conseguir ventajas en los procesos de divorcio y conocidas como instrumentales", "conceder la custodia compartida preferente en los procesos de divorcio para repartir las responsabilidades familiares e igualar en todo al padre y la madre", "legislar e invertir ayudas públicas para toda la población y no para una parte", "impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo" y "dejar de crear organismos, observatorios, puestos públicos y gastos en cursillos y formación de los funcionarios en ideología de género y utilizar esos recursos en políticas de apoyo a ancianos, pensionistas, enfermos y personas vulnerables al margen de su sexo".