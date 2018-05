"Todos cambiaríamos el nombre del circuito porque Ángel estuviera aquí"

Jorge Lorenzo corre este fin de semana en una pista, la de Jerez, “talismán" para él, pero las sensaciones que está teniendo en este recién estrenado mundial con su Ducati, están lejos de ser las del año pasado y no ha tenido reparos en reconocerlo en su comparecencia ante los periodistas justo antes de comenzar el Gran Premio de España.

Se trata de la cita más importante para los españoles, más si cabe teniendo en cuenta que es el primero si Ángel Nieto físicamente presente, aunque con su memoria más viva que nunca. El mallorquín se muestra “muy contento” de que el circuito jerezano pase a llamarse Ángel Nieto, “por todo lo que ha ganado, por lo que ha aportado al motociclismo al igual que en su día se dio el de Ricardo Tormo a Valencia, todo el mundo desearía cambiar el nombre del circuito porque Ángel estuviera aquí".

Pero ya sobre la carrera del domingo en Jerez anticipa que “será difícil acabar arriba, hasta este momento me ha costado compenetrarme con la moto nueva y ha cortado la progresión tan buena que teníamos el año pasado. La moto nueva tiene puntos positivos pero también negativos que hace que claramente no sea mucho mejor que la del año pasado, pero hay que seguir luchando con lo que tenemos y sacar el máximo partido, no hay otra solución. Aquí ha llegado alguna pequeña pieza de lo que están haciendo y de lo que ha probado Pirro hace unos días, grandes cambios no va a haber"

Insisten los periodistas preguntando a Jorge Lorenzo sobre su Ducati: ¿es peor que la del año pasado? Y la respuesta clara del piloto español: "No está más lejos sino que no ha mejorado en todos los aspectos, en algunos sí lo ha hecho pero en otros ha empeorado".