Sólo puede quedar uno

Todo está preparado en Madrid para que este viernes arranque una nueva edición de la Copa del Rey. Durante tres días siete equipos intentarán hacer frente al poderío del FC Barcelona y evitar que el equipo blaugrana cumpla el guión y se proclame campeón.

Dentro de estos siete equipos está el ABANCA Ademar que no renuncia absolutamente a nada y al que no le importa que le pongan el cartel de favorito. Pero la experiencia dicta que en una competeción de este tipo no es conveniente hacer planes de futuro y que el tan manido "partido a partido" es la mejor filosofía para afrontarla.

Los de Rafa Guijosa debutarán en la competición a partir de las 18"30 horas y tendrá como rival de cuartos de final al BM Guadalajara. Si atendemos a las posiciones de los dos equipos en la tabla clasificatoria (el ABANCA Ademar es segundo con 40 puntos y el Guadalajara octavo con 27) podría parecer una eliminatoria fácil pero esa no es la realidad. En primer lugar porque teniendo en cuenta la igualdad que hay este año cualquiera puede ganar a cualquiera. En segundo porque los de César Montes ya ganaron al equipo de Rafa Guijosa en la primera vuelta en León (20-26). Además el que el BM Guadalajara sume seis derrotas consecutivas tampoco debe servir para relajarse

Hablar del BM Guadalajara es hacerlo de uno de los equipos que mejor juega al balonmano dentro de la Liga Asobal. La presencia de César Montes en el banquillo (fiel seguidor de Juan Carlos Pastor) es una garantía de buen juego. Además en las filas de los alcarreños hay jugadores con mucha experiencia en la Liga Asobal. José Javier Hombrados es un seguro de vida en la portería. Y el triángulo formada por Chema Márquez, Víctor Vigo y Javi García es sinónimo de efectividad ofensiva. De hecho entre los tres han sumado un total de 354 goles.

ABANCA ADEMAR: Cupara, Mario López, Juanín García, Pesic, Simonet, Costoya, Vieyra

BM GUADALAJARA: Hombrados, Parra, Javi García, Lucas Benedito, Vidal, Chema Márquez, Vigo

MADRID ARENA: Viernes 18"30 horas