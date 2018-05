¡Que el ritmo no pare, Cultural!

La Cultural quiere dejar encarrilada la salvación en el partido que este viernes, a partir de las 21:00 horas, abrirá la jornada en una Segunda División que toca a su fin. El duelo que se disputará en Alcorcón medirá a dos equipos igualados, pero con distina trayectoria a pesar de que las necesidades sean parecidas. Si en la casa blanca nadie admite concesiones, al sur de Madrid huyen de la ansiedad. El fútbol como un estado de ánimo.

Llega emocionalmente fuerte la Cultural a Santo Domingo donde ya goleó en este mismo curso (2-4 en la Copa del Rey) cuando disfrutaba de un regreso idílico a la liga de plata. Tras muchos sinsabores, los de De la Barrera llegan nuevamente en forma y habiendo soltado lastre a través de victorias y de juego. Deberá refrendarlo para no dar un paso atrás y acercarse cuanto antes a su objetivo. Sentirá de cerca del apoyo de más de 200 hinchas, y pudieron ser muchos más.

Iza celebra uno de sus dos goles en el choque copero celebrado en septiembre / Radio León

Cinco días después del triunfo ante el Córdoba, el técnico gallego podría calcar el once inicial con la salvedad de Rodri, sancionado con un partido, que, previsiblemente, dejará su puesto a Ibán Salvador, futbolista al que se sigue esperando y no solo en el apartado realizador. No se ha estrenado aún, lo mismo que Iker Guarrotxena que vuelve a la lista en un tramo en el que no termina de superar una incómoda dolencia en la pierna. Son las dos bazas que baraja De la Barrera, amén del sorprendente cambio en la formación que podría tener relación con la fatiga. De lo contrario, Bastos, Iván González, Marcos y Antonio Martínez, novedades en el espléndido mes de abril que impulsó al equipo, conservarán su puesto. Zuiverloon e Ideguchi fueron los descartes junto a Rodri, Magallán y el lesionado Viti.

Debido a la facilidad con la que últimamente llega el gol, la tarea de los culturalistas será mantener al Alcorcón en sus pobres cifras goleadoras. Solo ha marcado 14 tantos como local (29 en el global) y a su mala racha de resultados (cuatro partidos sin ganar) une su debilidad en Santo Domingo donde solo ganó uno de sus últimos siete encuentros. La bombonera alfarera ha cedido en su empuje y con la derrota ante el colista han vuelto los fantasmas del curso pasado donde logró la permanencia en una jornada final agónica.

Julio Velázquez ha resistido los vaivenes de la competición y llega a este partido con la obligación de ganar para no alargar la caida y temer más de la cuenta el inminente calendario (Huesca, Rayo Vallecano, Almería y Reus). Sus males ofensivos se pueden agravar con la baja por sanción de Jonathan Pereira, que en liga y en copa le marcó a la Cultural en dos ocasiones, en cuyo lugar gana enteros la opción de Asdrubal, fichaje invernal que aún no dio el resultado esperado. Toribio en la medular se postula como otra novedad para acercar a Dorca, máximo goleador, a las posiciones de remate que tanto teme la equipo leonés.

Alineaciones probables del partido / Radio León